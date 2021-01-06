Başakşehir - Erzurumspor: 1-0

üper Lig'de Medipol Başakşehir konuk ettiği BB Erzurumspor'u 1-0 yendi, 7 maç sonra kazandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 40. dakikada Gulbrandsen kaydetti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 19'a yükselterek rahat nefes alırken, Erzurumspor 13 puanda kaldı.

İLK 11'LER;

Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Edin Visca, Chadli, Gulbrandsen

Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Adolphe Tekikeu, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Ricardo Gomes, Novikovas

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Novikovas’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Hasan’ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

7. dakikada sol tarafta Hasan Ali’nin verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Chadli’nin şutunu kaleci Farnolle oyun alanı içine çeldi.

28. dakikada İrfan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

40. dakikada Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Epureanu’nun önünde kaldı. Epureanu’nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtarırken dönen topa Gulbrandsen’in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ligdeki son maçının ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de cezalı Rafael ile yedek kulübesine çekilen Cemali Sertel, Okechukwu Azubuike ve Enzo Crivelli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan, Nacer Chadli ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de görev yaptı.

Sakatlığı süren Mert Günok, Martin Skrtel ve Junior Caiçara, kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, saha kenarından takımı yönetti.

Demba Ba 3 hafta sonra kadroda

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Senegalli golcü Demba Ba, üç hafta sonra maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen Demba Ba, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında yedekler arasında bulundu.

Berkay Özcan sağ bekte

Medipol Başakşehir'de sağ beklerden Rafael'in cezası ve Junior Caiçara'nın da sakatlığı nedeniyle bu mücadelede orta saha oyuncusu Berkay Özcan sağ bekte görev aldı.

Berkay, bu sezon ilk kez bir maçta sağ bekte görev yaptı.