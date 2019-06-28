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28.06.2019 - 14:04 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir, Furkan Soyalp'i resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir, Furkan Soyalp'i resmen açıkladı!
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Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de katıldığı törenle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

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