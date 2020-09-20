Başakşehir - Galatasaray: 0-2

Başakşehir, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadelenin henüz 14. dakikasında Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray maç başında büyük avantaj elde etti. İlk 45 dakika da sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Galatasaray 76. dakikada Belhanda'nın güzel golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Crivelli'nin rakip ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip Başakşehir deplasmanından 3 puanla döndü.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken, Başakşehir ilk iki haftada puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Medipol Başakşehir yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Belhanda kullandı. Faslı futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortaya Galatasaraylı Luyindama ile ev sahibi takımdan Demba Ba yükseldi. Pozisyonda Medipol Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Oyun durduktan sonra pozisyonu VAR'dan yeniden inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Demba Ba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

14. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, topu ve kaleci Mert'i ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

22. dakikada Luyindama'nın hatasında topu kapan Mahmut Tekdemir, soldan ceza sahasına girdikten sonra pasını altıpas gerisindeki Demba Ba'ya aktardı. Senegalli futbolcunun bekletmeden vuruşunda araya giren Marcao, mutlak bir tehlikeyi önledi.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık filelerle buluşturdu: 1-1

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Maxim'den pası alan Muhammet Demir dar açıdan aşırtma bir pas ile Andre'yi buluşturdu. Andre arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı. Topla buluşan Güray'ın ortasında savunma son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90 5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında arka direğe seken topa Zukanovic vurdu. Mevlüt bu meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Dijobodji, Morais (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Tosca, Güray Vural, Jefferson, Maxim (Dk. 90 2 Furkan Soyalp), Andre (Dk. 79 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Sabo, Zukanovic, Roco, Alpaslan Erdem, Ndao, Biglia (Dk. 76 Chahechouhe), Vato Arveladze (Dk. 61 Lichaj), Ramazan Civelek (Dk. 77 Murat Sarıgül), Darri, Sobiech (DK. 46 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 26 Zukanovic, Dk. 90 5 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Kana Bıyık, DK. 59 Andre (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 42 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 75 Jefferson, Dk. 83 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

MAÇTAN NOTLAR

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça tecrübeli teknik direktör, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao 11'ini çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Ali Yavuz Kol ve Mbaye Diagne görev bekledi.

Neftçi maçına göre 4 değişiklik

Fatih Terim, ufak çaplı rotasyona gittiği UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'daki Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Azerbaycan'da oynanan ve 3-1 kazandıkları karşılaşmaya sürdüğü kadroda görev verdiği Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Gaziantep FK maçında ilk 11 başlattığı Elabdellaoui, Arda Turan, Feghouli ve Falcao'ya formayı verdi.

Etebo ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Stoke City takımından kiraladığı Nijeryalı futbolcu, Gaziantep FK ve Neftçi maçlarında müsabaka kadrosuna alınmamıştı.

Genç orta saha oyuncusu, yedeklerler arasında yer buldu.

Arda Turan, eski takımına karşı ilk kez forma giydi

Altyapısından çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez mücadele etti.

Galatasaray'dan 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda 2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İstanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı.

Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ayrılmasının ardından eski takımına karşı ilk kez forma giyerken, sahaya kaptan olarak çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı tribünden izledi.

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan ve bir dizi ameliyat geçiren Cengiz, protokol tribününe ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın koluna girerek indi.

Medipol Başakşehir'de tek değişiklik

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, ilk haftada 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçının başlangıç 11'inde tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray karşısında Mert Günok, Junior Caiçara, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Berkay Özcan, Danijel Aleksic ve Demba Ba 11'i ile maça başladı.

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapan Enzo Crivelli'yi yedeğe çekerken, yerine Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir'in yedek kulübesinde Crivelli'nin yanı sıra Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Guldbrandsen, Carlos Ponck, Kerim Frei, Boli Bolingoli Mbombo, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel ve Alican Özfesli görev bekledi.