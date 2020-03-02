BaÅŸakÅŸehir - Gaziantep: 3-1

Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Ligâ€™in 24. haftasÄ±nda sahasÄ±nda Gaziantep FK ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±â€™nda oynanan mÃ¼cadeleyi BaÅŸakÅŸehir 3-1 kazandÄ±.

BaÅŸakÅŸehir'in gollerini 51. dakikadaÂ Clichy 63. dakikadaÂ Ä°rfan Can Kahveci, 76. dakikadaÂ Demba Ba kaydetti. Gaziantep'in tek golÃ¼nÃ¼Â Kenan Ã–zer attÄ±.

BaÅŸakÅŸehir'in maÃ§ iÃ§inde 3 topu direkten dÃ¶ndÃ¼.

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Var kararÄ± sonrasÄ± iptal

85. dakikada Berkay Ã–zcan BaÅŸakÅŸehir'in 4. golÃ¼nÃ¼ kaydederken hakemÂ Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k, VAR tavsiyesi geldi. KÃ¼Ã§Ã¼k, monitÃ¶rde pozisyonu izledikten sonra golÃ¼ iptal etti. Hakeme gÃ¶re Berkay ÅŸutu attÄ±ÄŸÄ±nda ofsayt pozisyonundaki Crivelli, kalecinin aÃ§Ä±sÄ±nÄ± kapattÄ±.

Bu sonuÃ§la BaÅŸakÅŸehirÂ haftayÄ± 49 puanla lider kapattÄ±. Gaziantep ise 31 puanla 9. sÄ±rada kaldÄ±.

Ä°ÅžTE SÃœPER LÄ°G'DE SON PUAN DURUMU

Ä°LK 11'LER

Medipol BaÅŸakÅŸehir:Â Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Ä°rfan, Aleksic, Visca, Elia, Crivelli

Gazinatep FK:ÂGÃ¼nay, OÄŸuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, GÃ¼ray, Maxim, Twumasi, Kayode

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MaÃ§tan dakikalar



2. dakikada konuk ekip gole yaklaÅŸtÄ±. Maxim, saÄŸ kanattan bindiren OÄŸuz Ceylan'Ä±n Ã¶nÃ¼ne pasÄ±nÄ± attÄ±. Bu oyuncunun altÄ±pas Ã¶nÃ¼ne yerden Ã§evirdiÄŸi topa Twumasi geliÅŸine vurdu. MeÅŸin yuvarlak yan direkten oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼, sonrasÄ±nda savunma topu uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

12. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir net bir fÄ±rsatÄ± kullanamadÄ±. SaÄŸ kanattan hÄ±zlÄ± geliÅŸen atakta Visca, ceza sahasÄ± iÃ§ine hareketlenen Crivelli'nin Ã¶nÃ¼ne yerden pasÄ±nÄ± attÄ±. FransÄ±z oyuncu, uygun pozisyonda vuruÅŸunu yaptÄ±. Kaleci GÃ¼nay GÃ¼venÃ§, ayaklarÄ±yla golÃ¼ Ã¶nledi.Â

34. dakikada geliÅŸen Gaziantep FK ataÄŸÄ±nda OÄŸuz Ceylan, saÄŸ taraftan Medipol BaÅŸakÅŸehir ceza sahasÄ±na girdi. OÄŸuz'un dar aÃ§Ä±dan sert ÅŸutunda, kaleci Mert GÃ¼nok'tan seken topu Skrtel uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

45. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir, saÄŸ kanattan serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Visca'nÄ±n ceza sahasÄ±na ortasÄ±nda kaleci GÃ¼nay GÃ¼venÃ§'in boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± pozisyonda Skrtel topa kafayÄ± vurdu. MeÅŸin yuvarlak Ã¼st direkten oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼. DÃ¶nen topa Mahmut altÄ±pas Ã¶nÃ¼nde kafayÄ± vurdu. MeÅŸin yuvarlak Ã¼stten auta gitti.

MÃ¼sabakanÄ±n ilk 45 dakikalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ golsÃ¼z sona erdi.

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MAÃ‡TAN NOTLAR



SÃ¼per Lig'in 24. haftasÄ±nda Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼ konuk eden Medipol BaÅŸakÅŸehir'de teknik direktÃ¶r Okan Buruk, ligde son oynadÄ±klarÄ± Ã‡aykur Rizespor mÃ¼cadelesine gÃ¶re ilk 11'de 2 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.Â

Okan Buruk, geÃ§en hafta ilk 11'de yer verdiÄŸi Demba Ba ve Carlos Ponck'u yedekler arasÄ±nda bekletirken cezasÄ± sona eren Enzo Crivelli ile Martin Skrtel'e ilk 11'de gÃ¶rev verdi.Â

Buruk; Mert GÃ¼nok, CaiÃ§ara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Ä°rfan Can Kahveci, Visca, Elia, Aleksic ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sÃ¼rdÃ¼.

Åžehitler anÄ±ldÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Gaziantep FK arasÄ±nda oynanan mÃ¼cadele Ã¶ncesinde Suriye'nin Ä°dlib kentindeki saldÄ±rÄ±da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen askerler anÄ±ldÄ±.Â

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n tribÃ¼nlerinde, "Vatan size minnettar", "Vatan sana canÄ±m feda", "Bizim dirimiz asker, Ã¶lÃ¼mÃ¼z ÅŸehittir", "Ne mutlu TÃ¼rk'Ã¼m diyene", "Her TÃ¼rk asker doÄŸar" ve "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" pankartlarÄ± ile TÃ¼rk bayraklarÄ± yer aldÄ±.

Ä°ki takÄ±mÄ±n futbolcularÄ±, Ä±sÄ±nma hareketlerine Ã¼zerinde TÃ¼rk bayraÄŸÄ± bulunan tiÅŸÃ¶rtlerle Ã§Ä±ktÄ±.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehirli futbolcular kol kola girerek, Gaziantep FK'lÄ± oyuncular da asker selamÄ± vererek ÅŸehitleri andÄ±. Ä°ki takÄ±mÄ±n futbolcularÄ± sahaya "Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun" yazÄ±lÄ± pankartla Ã§Ä±ktÄ±.Â

TribÃ¼nlerdeki futbolseverler de uzun sÃ¼re "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" tezahÃ¼ratÄ±nda bulundu. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Futbol KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n ÅŸehitler iÃ§in Ã¶zel olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iki klip de mÃ¼cadele Ã¶ncesinde skorboardda gÃ¶sterildi.

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Maradona & Messi