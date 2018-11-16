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16.11.2018 - 15:12 | | AA

Başakşehir, Göztepe'ye top kapma çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında M. Başakşehir, Göztepe'yle karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Başakşehir, Göztepe'ye top kapma çalıştı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, çabukluk, 5'e 2 top kapma ve sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Manuel da Costa, Edin Visca, Riad Bajic, Alexandru Epureanu, Emmanuel Adebayor, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci antrenmana katılmadı.

Sakatlıkları bulunan Alparslan Erdem, Eljero Elia, Stephano Napoleoni ve Faruk Çakır fizyoterapistler ile çalıştı.

Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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