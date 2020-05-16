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16.05.2020 - 07:00 |

Başakşehir için tarihi üç ay!

Medipol Başakşehir, yaz aylarında başlayacak Süper Lig ve Avrupa Ligi yarışıyla tarihi bir sürece girecek. Önce haziran-temmuz aylarında ligde zirve hedeflenecek, ağustos ayında da Avrupa’da çeyrek final istenecek

Başakşehir için tarihi üç ay!
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CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir tarihi bir döneme girmeye hazırlanıyor. Koronavirüs nedeniyle 14 Mart’tan beri duran Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi yarışı turuncu-lacivertliler için tekrar başlayacak.

Şu anda ülkemizi Avrupa’da tek temsil eden kulüp olan ve UEFA sıralamasında önemli bir misyon yüklenen Başakşehir’de haziran-temmuz-ağustos ayları dolu dolu geçecek.
Ligde 53 puanla Trabzonspor’la liderliği paylaşan İstanbul ekibi, Avrupa Ligi’nde çeyrek final yolunda ilerliyor. Okan Buruk ve öğrencileri önce şampiyonluk hedefine yoğunlaşacak. 12 Haziran’da başlaması planlanan lig yarışında kalan 8 haftada zirvedeki yerini almaya çalışacak Başakşehir, daha sonra ağustos ayında Avrupa seferine hazırlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag’ı ilk maçta evinde 1-0 yenen turuncu-lacivertliler, çeyrek finali istiyor.
UEFA sıralaması için de çok önemli bir misyonu olan Okan Buruk’un takımı, 3 ay boyunca yoğun bir futbol mesaisine girişecek. Başakşehir tarihinin en iyi Avrupa kupası performansı sergilerken, önce son 8 takım arasına girmek, ardından da yola devam etmek isteyecek.

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