Başakşehir’in büyük özlemi

Celal Umut Eren

Spor Toto Süper Lig’de 8 puanlık bir avantajı varken son haftalarda yaşadığı kayıplarla bir anda Galatasaray’la farkı 3 puana kadar inen Medipol Başakşehir sıkıntı yaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde, son 5 maçta forma giyemeyen savunma oyuncusu Alexandru Epureanu’nun yokluğu çok aranıyor. Moldovalı stoperin olmadığı 5 maçta 1 yenilgi 2 beraberlik alan Başakşehir, 7 puan bıraktı.

Kalesinde de 5 maçta 5 gol yiyen Abdullah Avcı’nın maç başına bir gol yeme ortalamasıyla farklı bir duruma düştü. Epureanu’nun oynadığı 22 maçta sadece 9 gol yiyen Başakşehir, sezon genelinde tecrübeli yıldız olmadan çıktığı 7 maçta 6 gol yedi. Daha önce 17. Hafta maçında da Epureanu olmadan Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan İstanbul temsilcisi, ciddi problemler çekiyor.

Öte yandan Abdullah Avcı tarafından da 32 yaşındaki savunmacı çok aranıyor. Hem lider yapısı hem takım üzerindeki ağırlığı hem de pas oyunundaki başarısıyla önemli bir isim olan Alexandru Epureanu’nun son 5 haftaya yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.