Başakşehir - Kasımpaşa: 2-2

üper Lig'in 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir'in gollerini 27. dakikada Chadli ve 90+2. dakikada Visca kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 36. dakikada Yusuf Erdoğan ve 85. dakikada Hodzic attı.

Kasımpaşa'da Aytaç Kara, 43. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Başakşehir 16 puanla 16. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Buruk, geride kalan hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesine çekilen Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Crivelli'nin yerine, Cemali Sertel, Edin Visca, Giuliano ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de yer aldı.

İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Mert Günok ve Junior Caiçara ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezası kaldırılan Rafael ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Okan Buruk takımını sahaya, Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sürdü.

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu saha kenarından takımı yönetti.

Cemali Sertel, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde ilk 11'de görev yaptı.

Cemali, turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligde Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda ise sonradan oyuna girmişti.

Genç oyuncu, Turgutluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da ilk 11'de yer almıştı.

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