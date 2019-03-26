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26.03.2019 - 20:49 | | AA

Başakşehir, Konyaspor mesaisi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Başakşehir, Konyaspor mesaisi
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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