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05.01.2021 - 09:48 | | Ä°STANBUL (AA) -

BaÅŸakÅŸehir kötü gidiÅŸe 'dur' demek istiyor

7 maÃ§tÄ±r galibiyet yÃ¼zÃ¼ gÃ¶remeyen Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda yarÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yÃ¶netecek.Â

BaÅŸakÅŸehir kötü gidiÅŸe 'dur' demek istiyor
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Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda yarÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yÃ¶netecek.

Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 7 maÃ§Ä± kazanamayan turuncu-lacivertli takÄ±m, sÄ±rasÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldÄ±. Gaziantep FK ve FenerbahÃ§e ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± kaybeden Ä°stanbul ekibi, KasÄ±mpaÅŸa beraberliÄŸinin ardÄ±ndan deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a maÄŸlup oldu. Medipol BaÅŸakÅŸehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladÄ±ÄŸÄ± 16 puanla haftaya 16. sÄ±rada giriyor.

Son iki maÃ§Ä±nda 4 puan toplayan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Eksikler

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de kart cezalÄ±sÄ± BrezilyalÄ± saÄŸ bek Rafael, bu mÃ¼cadelede takÄ±mÄ±ndaki yerini alamayacak.

AÅŸil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi sÃ¼ren Junior CaiÃ§ara da BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a karÅŸÄ± forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi sÃ¼ren kaleci Mert GÃ¼nok'un da bu maÃ§ta forma giymesi beklenmiyor.

BaÅŸakÅŸehir kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸe dur demek istiyor

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