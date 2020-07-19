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19.07.2020 - 13:37 | | İHA

Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 kadro dışı birden

Süper Lig'in 33.haftasında lig lideri Medipol Başakşehir'e konuk olacak Hes Kablo Kayserispor'da, 3 as futbolcu maç kadrosundan çıkarıldı.

Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 kadro dışı birden
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 Kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah ile Diego Angelo'nun forma giyemeyeceği müsabakada 3 futbolcu daha Prosinecki'nin kararı ile kadrodan çıkarıldı. Hes Kablo Kayserispor'da sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir ve forvet oyuncusu Muris Mesanovic, yarın oynanacak Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. Hafta içi çalışmalara katılan ancak maç kadrosuna alınmayan bu oyuncuların yerine sağ bekte Miguel Lopes, sol bekte Yasir Subaşı, forvette ise Artem Kravets'in forma giyeceği öğrenildi.

Başakşehir maçı öncesi Kayserisporda 3 kadro dışı birden

21 kişilik maç kadrosunda 6 futbolcu yer almazken, sakatlığı geçen Yasir Subaşı ile Gustavo Campanharo kadroya girdi. Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosunda şu isimler var: Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar (kaleciler) Miguel Lopes, Mert Kula, Cristian Sapunaru, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Furkan Polat, Dja Djedje, Mario Situm, Emre Demir, Hasan Hüseyin Acar, Anthony Uzodimma, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Ömer Uzun, Artem Kravets.

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