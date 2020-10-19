Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir maçı öncesi Nagelsmann'dan Alexander Sörloth açıklaması!
19.10.2020 - 17:49 |

Başakşehir maçı öncesi Nagelsmann'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Şampiyonlar Ligi'denki Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başakşehir maçı öncesi Nagelsmann'dan Alexander Sörloth açıklaması!
ABONE OL

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Şampiyonlar Ligi'denki Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

 "Sörloth ile ilgili kararını vereceğiz"
"Alexander Sörloth, bizimle çok az idman yaptı. Tam başladı, sonrasında Norveç Milli Takımı'na gitti. Maç öncesi durumuna bakacağız ve Sörloth ile ilgili kararını vereceğiz. Takımdaki durumu değerlendireceğiz ve kimin oynayacağına karar vereceğiz."

"Başakşehir'e karşı daha önce oynadım ve iki zor maçtı. Kadroları değişti. Hak ederek şampiyon oldular. Demba Ba'yı Hoffenheim zamanından tanıyorum, çok tecrübeli bir isim. Bize karşı çok motive başlayacaklardır"

Başakşehir maçı öncesi Nagelsmanndan Alexander Sörloth açıklaması

Arjen Robben'den görülmemiş hareket! Maça bisikletle geldi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK'dan olay paylaşım!
    Gaziantep FK'dan olay paylaşım!
  2. Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
    Ciro Immobile'den Vedat Muriqi açıklaması
  3. Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri! Maç saat kaçta hangi kanalda?
    Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri! Maç saat kaçta hangi kanalda?
  4. Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok!
    Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olan Pickford'a ceza yok!
  5. İlker Dinçay: Emre Sakçı'dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz
    İlker Dinçay: Emre Sakçı'dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı

Göztepe Başkan Vekili Papatya: Aleyhimize ciddi hakem hataları yapıldı

Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm

Ayhancan Güven, üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın

Ayhancan Güven, üst üste 3. şampiyonluğuna çok yakın

Sıradaki Haber