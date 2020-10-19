Başakşehir maçı öncesi Nagelsmann'dan Alexander Sörloth açıklaması!

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Şampiyonlar Ligi'denki Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Sörloth ile ilgili kararını vereceğiz"

"Alexander Sörloth, bizimle çok az idman yaptı. Tam başladı, sonrasında Norveç Milli Takımı'na gitti. Maç öncesi durumuna bakacağız ve Sörloth ile ilgili kararını vereceğiz. Takımdaki durumu değerlendireceğiz ve kimin oynayacağına karar vereceğiz."

"Başakşehir'e karşı daha önce oynadım ve iki zor maçtı. Kadroları değişti. Hak ederek şampiyon oldular. Demba Ba'yı Hoffenheim zamanından tanıyorum, çok tecrübeli bir isim. Bize karşı çok motive başlayacaklardır"