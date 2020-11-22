Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek
22.11.2020 - 13:53 | | İHA

Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir'in, 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacağı müsabakada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Marius Avram'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Alman Christian Dingert, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturacak. Portekizli Joao Pinheiro ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Dingert'e eşlik edecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İtalya'da gündem Merih Demiral! Juventus rahat kazandı milli yıldız şov yaptı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Leipzig'de Alexander Sörloth şaşırttı! Hocası dayanamadı ve...

Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek

Manchester United, Başakşehir'e Hazır!

Fenerbahçeli yenge paylaştı! Serdar Aziz forması...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
    Ufuk Sarıca'dan galibiyet yorumu!
  2. Aday kadro açıklandı
    Aday kadro açıklandı
  3. İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
    İşte Falcao'nun iyileşmeme sebebi!
  4. Kritik maçı Hategan yönetecek
    Kritik maçı Hategan yönetecek
  5. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Mert Hakan’ın golünün ardından gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Sivasspor'un deplasmanda bileği bükülmüyor

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Fenerbahçe deplasman fobisini yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet