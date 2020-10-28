Başakşehir - PSG: 0-2

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir kendi evinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri Moise Kean 64 ve 79. dakikalarda kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 2-0 yenildi.

46. dakikada Bolingoli'nin orta sahada kaptırdığı top, Paris Saint-Germain hızlı atağına dönüştü. Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, penaltı noktası doğru hareketlenen Sarabia'ya pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya gitti.

57. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Mert'in eliyle hızlı başlattığı atakta Visca sağ kanatta topla buluştu. Hızla rakip kaleye yaklaşan Visca ceza sahası dışında, açısını düzeltip sert bir şut attı. Kaleci Navas soluna gelen topu son anda kurtardı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

64. dakikada Paris Saint-Germain öne geçti. Mbappe'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde boş pozisyonda kalan Kean, kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.

67. dakikada Medipol Başakşehir'in rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı frikikte topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik fırsatını kullanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Visca, ters kanattaki Hasan Ali'ye pasını attı. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruşta, son anda kaleci Navas topu kurtardı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Mbappe'ye pasını attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda top üsten auta gitti.

79. dakikada konuk takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Kehrer ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Mbappe'nin dokunduğu topa Kean dönerek sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Mücadele Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.

Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

- Mahmut Tekdemir kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

- Mehmet Topal 100. Avrupa maçında

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.

- Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.

Başakşehir'in Avrupa İlkleri