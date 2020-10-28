Başakşehir-PSG Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Başakşehir-PSG maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi H grubunda yer alan temsilcimiz Başakşehir bu akşam Fatih Terim Stadyumu'nda Fransız devi PSG'yi konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde maçın yayın bilgilerini merak eden futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaptıktan sonra son iki haftadır aldığı galibiyetler ile form grafiğini yükselten Başakşehir Şampiyonlar Ligi ilk maçında Leipzig'e konuk olmuş sahadan ise 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

PSG ise Ligue 1'de çıktığı 8 maçın 6'sından galibiyet ile ayrılırken 2 müsabakadan ise mağlup ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde grubun ilk maçında sahasında Manchester United'a sahasında 2-1'lik skorla mağlup olan PSG'de Başakşehir karşısında kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Grupta henüz puanı olmayan iki takımın mücadelesinde kazanan tarafın kim olacağı ise akşam saatlerinde netlik kazanacak

BAŞAKŞEHİR-PSG MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir-PSG maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Andreas Ekberg düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, M.Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Rafinha, Pereira, Herrera, Di Maria, Mbappe, Neymar