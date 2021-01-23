Başakşehir - Rizespor: 1-1

Süper Lig'in 21. haftasında ligin 14. sırasında yer alan Başakşehir, puan tablosunun 13. sırasındaki Rizespor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'in golünü 64. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Rizespor'un golünü ise penaltıdan 49. dakikada Samudio attı.

Başakşehir'de Okan Buruk, hakeme tepkisi nedeniyle 90+1. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonuçla Başakşehir, 24 puanla 14. sırada kaldı. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 12. durumda yer alıyor.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 35 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 84 Azubuike), Duarte (Dk. 84 Mahmut Tekdemir) , Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 84 Aleksic), Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli, Gulbrandsen (Dk. 57 Demba Ba)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut (Dk. 88 Murat Sağlam), Meriah, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 74 Emir Dilaver), Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Sabo (Dk. 79 Alberk Koç), Samudio

Goller: Dk. 48 Samudio (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 64 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Crivelli, Dk. 71 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 32 Abdullah Durak, Dk. 71 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Berkay Özcan, sol kanattan bindiren Crivelli'ye pasını attı. Crivelli, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu attı, top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Berkay'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası dışına çıktı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal'ın şutunda kaleye giden topu Abdullah Durak kale çizgisi önünde göğsüyle durdurdu ve ardından uzaklaştırdı.

35. dakika Çaykur Rizespor'un hızlı gelişen atağında, Melnjak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Samudio, rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Samudio, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

47. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Michalak ceza sahasına girdiği anda Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, kaleci Mert'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

63. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Mehmet Topal'ın arka direğe yaptığı ortada Demba Ba topu kafayla içeriye çevirdi. Crivelli'nin altıpas üzerindeki kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.

64. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay'ın pasıyla Çaykur Rizespor ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal, bekletmeden sert vurdu, Abdullah Durak'a çarpan meşin yuvarlak yön değiştirdi ve ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 2-0 yenildiği mücadelenin ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de Ponck, Mahmut Tekdemir, Giuliano, Aleksic ve Demba Ba'nın yerine Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Edin Visca, Nacer Chadli, Bolingoli ve Junior Caiçara kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Crivelli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Epureanu geri döndü

Medipol Başakehir'de geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor karşısında forma giyemeyen Alexandru Epureanu ilk 11'de yer aldı.

Kaptan Epureanu, yeni transfer Brezilyalı oyuncu Leonardo Duarte ile birlikte savunma ikilisini oluşturdu.