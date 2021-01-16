Başakşehir - Sivasspor: 1-1

Başakşehir, Süper Lig'in19. hafta mücadelesinde DG Sivasspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayan ve yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk golünü 38. dakikada Aleksic, Başakşehir adına kaydetti. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra bu kez Sivasspor Hakan Arslan'la golü bulup skoru eşitledi. Kar yağışının saha koşullarını son derece olumsuz etkilediği maçta futbolcular zor anlar yaşadı. Başakşehir 83. dakikada Demba Ba ile golü buldu ancak hakem Alper Ulusoy faul gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla iki takım da puanlarını 23'e yükseltti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90 4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90 5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90 6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90 5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

11. dakikada Aleksic’in son çizgiden çevirdiği topa ön direkte vuran Demba Ba’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Aleksic’in ortasına ceza alanı ortasında Demba Ba vurdu. Top üstten auta çıktı.

34. dakikada hakem Alper Ulusoy, saha çizgilerin belirlenmesi için kar temizleme görevlilerine sahaya davet etti.

38. dakikada çizgi üzerinden kullanılan endirekt serbest vuruşta Deniz’in dokunduğu topa vuran Aleksic’in şutu filelerle buluştu. 1-0

42. dakikada Sivasspor’da Gradel’in sol kanattan çevirdiği topa Hakan Arslan kafa ile dokundu ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR'DE EDIN VISCA ŞOKU

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca'nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.