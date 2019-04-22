Başakşehir son 4 maçta 7 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.



Bu 4 maçta 7 puan kaybeden turuncu-lacivertli takımın, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 3'e düştü.



Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kalan, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0'la geçen Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından, son maçında da Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



Gol yollarında sıkıntı

Kadrosunda Brezilyalı Robinho, Togolu Emmanuel Adebayor, Senegalli Demba Ba ve Bosna Hersekli Riad Bajic gibi önemli golcüleri bulunduran Medipol Başakşehir, buna karşın gol yollarında sıkıntı yaşıyor.



Geride kalan 29 maçta rakip fileleri 45 kez havalandıran turuncu-lacivertli takım 1,55'lik gol ortalaması yakalayabildi.



Kalesinde gördüğü 16 golle en az gol yiyen takımı olan Medipol Başakşehir, attığı gol sayısı bakımından ise ligde 5. sırada yer alıyor.



Şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray 62 ve Beşiktaş 60 kez gol sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertli takımdan daha fazla gol atan diğer takımlar ise 52 gollü Trabzonspor ve 47 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa.



Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan, ikinci yarıda ise büyük bir çıkışa geçen 6. sıradaki Çaykur Rizespor'dan ise yalnızca 4 gol fazla atabilmiş durumda.



Gollerin yüzde 26,6'sı Visca'dan

İstanbul ekibinin, bu sezon attığı 45 golün 12'si Edin Visca'dan geldi. Bosna Hersekli sağ kanat oyuncusu attığı 12 golle takımının en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.



Takımının attığı gollerin yüzde 26,6'sını atan Visca, attırdığı gollerle de İstanbul ekibinin gol yükünü çeken en önemli isim.



Medipol Başakşehir'de Visca'nın ardından İrfan Can Kahveci ve Riad Bajic'in 4'er, Adebayor, Robinho, Mossoro ve Napoleoni'nin 3'er golü bulunuyor. Demba Ba ise 2 kez gol sevinci yaşabildi.



Beş maçta 3 ve üzeri gol atabildi

Turuncu-lacivertli takım 29 maçın yalnızca 5'inde 3 ve daha fazla sayıda gol atabildi.



Medipol Başakşehir bu sezon, sahasında Akhisarspor'u 3-1, Antalyaspor'u 4-0 ve Bursaspor'u 3-0'la geçerken, deplasmanda da Trabzonspor'u 4-2 ve Akhisarspor'u 3-0 yendi.



Medipol Başakşehir'in kalan maçları

Turuncu-lacivertli takım ligde kalan 5 maçın 4'ünü İstanbul'da oynayacak.



Bu 5 maçın 3'ünü evinde 2'sini ise rakip sahada oynayacak İstanbul ekibi, 33. haftada en yakın takipçisi Galatasaray ile Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.



Medipol Başakşehir'in kalan maçları şöyle:

30. hafta: Medipol Başakşehir-Göztepe

31. hafta: Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

32. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir

34. hafta: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor