Başakşehir - Sporting Lizbon: 4-1

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Başakşehir, son 32 turu rövanş maçında güçlü Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 3-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle tamamlandı. Uzatma bölümünün sonunda penaltı atışıyla skoru 4-1'e taşıyan Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı.

Başakşehir'in gollerini 31. dakikada Skrtel, 45. dakikada Aleksic 90+1'de ve 119. dakikada (penaltıdan) kaydetti. Lizbon'un tek golünü 68. dakikada Vietto attı.

İki takım arasında oynanan ilk maç Lizbon'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike (Dk. 77 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 89 Robinho), Visca (Dk. 120 Ponck), Aleksic, Elia (Dk. 85 Gulbrandsen), Demba Ba

Sporting Lizbon: Maximiano, Ristovski, Ilori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel (Dk. 90 1 Henrique), Bolasie (Dk. 60 Plata), Vietto, Cabral (Dk. 73 Doumbia), Sporar (Dk. 108 Mendes)

Goller: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic, Dk. 90 1 ve 119 (Penaltıdan) Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Vietto (Sporting Lizbon)

Sarı kartlar: Dk. 27 Okan Buruk (Teknik direktör) Dk. 37 Aleksic, Dk. 71 Clichy, Dk. 74 Epureanu, Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Wendel, Dk. 42 Vietto (Sporting Lizbon)

Maçtan dakikalar

7. dakikada Clichy'nin soldan ortasında altıpasa hareketlenen Aleksic, arka direkte uygun durumda kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

17. dakikada Acuna'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok üzerine gelen topu güçlükle uzaklaştırdı.

30. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kafayla indirdiği topla altıpas içi sağ çaprazda buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, açıyı kapatan kaleci Maximiano ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Demba Ba'nın kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Maximiano çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştıramayınca altıpas gerisindeki Skrtel yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

40. dakikada soldan kullanılan korner sonrasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Acuna, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Mert Günok, yerden gelen meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

45. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağında kazanılan serbest vuruşu Aleksic kullandı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderirken, ön direğe adım atan kaleci Maximiano'yu geçen top arka direkten ağlarla buluştu: 2-0.

Aleksic'in attığı golün santrası olmadı ve Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

46. dakikada Bolasie'nin sağdan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdaki Vietto'nun bekletmeden vurduğu topu Mert Günok kornere çeldi.

56. dakikada turuncu-lacivertliler gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Clichy'nin soldan pasında penaltı noktası gerisinde topu alan Demba Ba, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı. Maximiano'dan dönen topu önünde bulan Senegalli futbolcu, bir kez daha şansını denedi ancak meşin yuvarlak yine kalecinden geri geldi. Portekiz temsilcisinin savunması, bir kez daha topu alan Demba Ba'ya şut imkanı vermedi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

68. dakikada Sporting Lizbon farkı 1'e indirdi. Acuna'nın soldan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Vietto, kafayla topu kaleci Mert'in sağından ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada Aleksic'in ceza sahası dışında şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90 1. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Visca, önündeki kalabalığa ve dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Maximiano'nun solundan ağlarla buluştu: 3-1.

Müsabakanın normal süresi turuncu-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

94. dakikada Ristovski'nin sağdan ortasında altıpas gerisinde kafa vuruşunu yapan Vietto, meşin yuvarlağı az farkla üstten auta attı.

104. dakikada Visca'nın sağdan ortasında savunmaya çarpan top kaleciye yönelirken, Maximiano meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk uzatma bölümünde skor değişmedi.

117. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Caiçara ceza sahası içinde Vietto'nun müdahalesiyle yerde kalınca İspanyol hakem Lahoz penaltı kararı verdi. 119. dakikada penaltıyı kullanan Visca topu ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşmayı 4-1 üstün tamamlayan Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Medipol Başakşehir, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maça göre 4 değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, cezalı Enzo Crivelli'nin yanı sıra Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir ve Ponck'un yerine Alexandru Epureanu, Azubuike, Aleksic ve Elia'yı sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia ve Demba Ba'dan oluşturdu.

Mehmet Topal kadroda yok

Medipol Başakşehir'de hastalığı yeni geçen ve tam olarak hazır olmayan Mehmet Topal kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir'i de yedekler arasında tuttu ve riske etmedi.

Sporting Lizbon'dan tek değişiklik

Portekiz ekibinde teknik direktör Silas, sahasında kazandıkları ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti. Kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Tiago Ilori bu mücadelede stoperde görev aldı.

Sporting Lizbon, İstanbul deplasmanında sahaya, Maximiano, Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie ve Sporar ilk 11'iyle çıktı.

Yaklaşık 250 Portekizli taraftar tribünde

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverler soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi. Kale arkasındaki tribünlerinde Türk bayrakları yer aldı.

Medipol Başakşehir'e konuk olan Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un taraftarları da karşılaşmada takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı yaklaşık 250 Portekizli taraftar, kendilerine ayrılan yerde izledi

Edin Visca Kimdir?