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26.06.2020 - 15:48 | | İSTANBUL (AA) -

Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı

Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir top kapma ve pas çalışması yaptı
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Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yaptığı antrenman, orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

 

 

Skorer Mutfak | 26 Haziran 2020
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