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19.01.2019 - 12:00 | | AA

Başakşehir, Trabzon deplasmanında

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda, ikinci sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak.

Başakşehir, Trabzon deplasmanında
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Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı.

Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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