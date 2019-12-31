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31.12.2019 - 12:45 |

Başakşehir transfer haberleri | Başakşehir’de Lovric sesleri

Hırvatistan’ın Sportske Novosti gazetesi, Başakşehir’in Gorica takımının 24 yaşındaki kanat oyuncusu Kristijan Lovric’i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Başakşehir transfer haberleri | Başakşehir’de Lovric sesleri
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Süper Lig’de ligin ilk devresini lider Sivasspor’un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmek üzere transfer çalışmalarına başladı. Hırvatistan’da yayınlanan Sportske Novosti gazetesinin bugünkü nüshasında, İstanbul ekibinin bu ülkeden bir futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kristijan Lovric için en ısrarcı ekip Başakşehir’ başlığıyla yayınlanan haberde, turuncu lacivertlilerin bir süredir takip ettiği belirtilen futbolcuya olan ilgisinin sürmekte olduğu vurgulandı. Bu sezon Gorica takımının formasıyla 19 maçta 10 gol atan, 7 asist yapan kanat oyuncusunun, transferin gözde isimlerinden olduğu vurgulandı.

Hırvatistan 1. Liginde sezonun ilk yarısına damga vuran isimlerden olan 24 yaşındaki futbolcu için kulübünün 5 milyon euro civarı bir bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

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Başakşehir transfer haberleri | Başakşehir’de Lovric sesleri

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