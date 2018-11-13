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13.11.2018 - 11:47 |

Başakşehir, Zambiyalı forvet Lameck Banda'yı İstanbul'a getirdi

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 takımının golcüsü Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.

Başakşehir, Zambiyalı forvet Lameck Banda'yı İstanbul'a getirdi
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U 20 Takımı'nın forvet oyuncusu Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a davet etti.

Genç oyuncu şu an İstanbul'da ve tarihi yerleri geziyor. 17 yaşındaki oyuncu Zambiya Süper Ligi takımlarından ZESCO United forması giyiyor.

Başakşehir, Zambiyalı forvet Lameck Bandayı İstanbula getirdi

Lameck Banda'na transfermarkt verilerine göre sağ açık pozisyonunda görev yapıyor. Zambiyalı oyuncu aynı zamanda sol açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilir. Oyuncunun asıl mevkisi sağ açık. Genç oyuncu ocak ayında ZESCO takımına transfer olmuştu. Banda'na bu sezon 5 maçta forma giydi.

Lameck Banda'na yarın İstanbul Başakşehir ile denemelere başlayacak. (Ajansspor)

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