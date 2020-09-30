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30.09.2020 - 19:11 |

BaÅŸakÅŸehir'de Alican Özfesli, Beypiliç Boluspor'a kiralandÄ±!

BeypiliÃ§ Boluspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir'den orta saha oyuncusu Alican Ã–zfesli'yi sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna dahil etti.Â

BaÅŸakÅŸehir'de Alican Özfesli, Beypiliç Boluspor'a kiralandÄ±!
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TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan BeypiliÃ§ Boluspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir'den orta saha oyuncusu Alican Ã–zfesli'yi sezon sonuna kadar kiralÄ±k olarak kadrosuna dahil etti.Â 

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, takÄ±mda eksik olan bÃ¶lgelere transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, Medipol BaÅŸakÅŸehir'den 23 yaÅŸÄ±ndaki Alican Ã–zfesli ile sezon sonuna kadar anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin, TFF 1. Lig'in 4. haftasÄ±nda 3 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Giresunspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± KaraÃ§ayÄ±r Mahallesi'nde bulunan kulÃ¼p tesislerinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Kadroya dahil edilen Alican Ã–zfesli'nin de takÄ±mla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

BaÅŸakÅŸehirde Alican Ã–zfesli, BeypiliÃ§ Boluspora kiralandÄ±

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