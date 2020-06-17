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17.06.2020 - 14:17 | | SPORX

Başakşehir'de ayrılık! Resmen duyurdu...

Başakşehir'in Eljero Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.

Başakşehir'de ayrılık! Resmen duyurdu...
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İki sezondur Başakşehir'de forma giyen Eljero Elia'nın sözleşmesi sona erdi. Sezon biter bitmez resmen boşa çıkacak olan yıldız oyuncuyla yeni kontrat yapılmayacak. Turuncu- Lacivertliler'in bu sürecin ardından Elia ile vedalaşıp yerine genç bir oyuncu transfer etmek istediği öğrenildi.

Eljero Elia, "Hollanda'dan kesinlikle hiçbir takımı tutmuyorum ama Twente'nin bendeki yeri ayrı. Neler olacağını göreceğiz. Serbest bir oyuncu olacağım." ifadelerini kullanmıştı

Elia, Twente'de antrenörlük yapabileceğini de belirterek, "Eğer böyle bir fırsat olursa, Twente'de yapmak isterim. Antrenörlük diplomam var. Genç takım antrenörü olmak ve altyapıda çalışmak isteirm." diyerek sözlerini sürdürdü.

Başakşehirde ayrılık Resmen duyurdu...

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