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22.01.2020 - 20:51 |

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu
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Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan futbolcumuz Berkay Özcan, bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu olmuştur. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

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