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29.12.2019 - 11:29 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de devre arası tatili başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 5-1 yenen Medipol Başakşehir'de devre arası tatili başladı.

Başakşehir'de devre arası tatili başladı
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Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 33 puan toplayan turuncu-lacivertli takım, 7 gün izin yapacak.

Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü toplanıp, Antalya'ya gidecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14-15 ya da 16 Ocak'ta GMG Kırklarelispor ile oynayacağı son 16 turu ilk maçından 1 gün önce İstanbul'a dönecek.

 

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