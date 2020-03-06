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06.03.2020 - 09:34 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'de Epureanu ve Skrtel tehlikesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir'de Epureanu ve Skrtel tehlikesi

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Epureanu ve Skrtel sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Başakşehirde Epureanu ve Skrtel tehlikesi

 

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