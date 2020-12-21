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21.12.2020 - 15:16 | | İHA

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti
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Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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Başakşehirde Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

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