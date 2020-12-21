Başakşehir'de Fenerbahçe hazırlıkları devam etti

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Orta ve şut çalışmasıyla idman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.