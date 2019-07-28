Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor
28.07.2019 - 17:12 | | İHA

Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor

Son olarak kadrosuna Enzo Crivelli'yi katan Medipol Başakşehir'de bu oyuncuyla birlikte takımdaki santrfor sayısı da 5'e çıkmış oldu. Özellikle şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan takımların sıkıntı yaşadığı forvet hattında turuncu-lacivertlilerin eli oldukça güçlü.

Başakşehir'de golcü bolluğu yaşanıyor
ABONE OL

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir'de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu katan turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle savunma hattı için birkaç oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. 

Hücumda bolluk var 
Başakşehir'de şimdiye kadar transferi gerçekleşen 6 ismin 3'ü santrfor bölgesinde görev yapıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuları da bunlara eklediğimizde turuncu-lacivertlilerde forvet mevkinde tam 5 futbolcu bulunuyor. Gulbrandsen, Demba Ba, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Enzo Crivelli yeni sezonda Başakşehir'in gol ayakları olacak. 
Ayrıca teknik heyet ve yönetim, gelecek teklifler doğrultusunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da Mevlüt'ü kiralama yoluna gidebilir. 

Rakiplerine karşı avantajlı 
Medipol Başakşehir, hücumda elinde bulundurduğu oyuncularla şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da sayısal olarak avantajlı konumda. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın elinde santrfor olarak Diagne ve Mitroglou bulunurken, Beşiktaş da ise Burak Yılmaz ile genç futbolcular Güven Yalçın ve Umut Nayir siyah-beyazlıların forvet hattını oluşturuyor. Fenerbahçe de Frey'in yanına Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muriqi'yi katarak bu bölgede elini güçlendirdi. 

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber