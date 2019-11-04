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04.11.2019 - 12:22 |

Başakşehir'e İrfan Can'dan kötü haber! En az 2 hafta...

Başakşehir resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakatlanan İrfan Can'ın en 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Başakşehir'e İrfan Can'dan kötü haber! En az 2 hafta...
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Süper Lig ekibi Başakşehir, Alanya maçında sakatlanan İrfan Can'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul ekibi milli futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. 

Başakşehir'in yaptığı açıklama;

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir.

MİLLİ MAÇLARDA DA FORMA GİYMESİ ZOR
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile oynayacağı karşılaşmalarda İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı dolayısıyla forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Başakşehire İrfan Candan kötü haber En az 2 hafta...

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