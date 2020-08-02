Başakşehir'de istikamet Avrupa!

Süper Lig’de 6. şampiyon olarak tarihe geçen Medipol Başakşehir, rotasını Avrupa’ya kırdı. Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka’da Kopenhag’a konuk olacak turuncu-lacivertliler tur biletini almak istiyor.

İlk maçı evinde 1-0 kazanan temsilcimiz avantajını koruyup, Almanya’daki 8’li finallerde yer almayı hedefliyor. Çeyrek finalde olası rakibi de belli olan İstanbul ekibi, hedefine konsantre olmuş durumda.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle futbol tarihinde ilk kez görülen bu uygulamada Medipol Başakşehir de tarihi günler yaşıyor. Almanya’da düzenlenecek 8’li finallerde İngiliz devi Manchester United’a konuk olmak isteyen turuncu-lacivertliler, ekim ayında da ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi gruplarına kilitlenecek.

Ağustos ayında Avrupa Ligi macerası, ekim ayında da Devler Ligi heyecanı Medipol Başakşehir’i saracak.