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21.09.2020 - 16:21 | | İSTANBUL (İHA) -

Başakşehir'de Karagümrük mesaisi başladı

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Fatih Terim Stadı'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehirde Karagümrük mesaisi başladı

 

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