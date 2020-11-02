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02.11.2020 - 15:23 | | İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de Manchester United hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3üncü maçında çarşamba günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Başakşehir'de Manchester United hazırlıkları başladı
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Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak ve kampa girecek.

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