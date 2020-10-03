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03.10.2020 - 19:07 |

Başakşehir'de Okan Buruk'tan gol itirafı!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de Okan Buruk'tan gol itirafı!
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, "4 maçta gol atmadığımıza göre gol yollarında sıkıntı var. Birçok şekilde gol atmayı denedik. Hep gol atacağız heyecanıyla maçı bitirdik. Çok pas yaptık, çok şut attık, çok korner attık, çok orta yaptık ama gol atamadık. Doğru yerde olmalı, doğru vuruşu yapmalıyız. En büyük sıkıntı bu." dedi.

 

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