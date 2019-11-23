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23.11.2019 - 14:36 |

Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Roma ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları başladı
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Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray mücadelesinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle idmana başladı.

5’e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını 25 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.

Başakşehirde Roma maçı hazırlıkları başladı

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