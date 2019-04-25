Başakşehir'de şok! Epureanu sezonu kapadı...

Onur Dinçer / Skorer Özel

Sakatlığı nedeniyle 1.5 aydır sahalardan uzak olan Alexandru Epureanu’dan Başakşehir'e kötü haber geldi.

YOKLUĞUNDA 7 PUAN KAYBEDİLDİ

32 yaşındaki futbolcunun yokluğunda büyük sıkıntı yaşayan, son beş maçta 7 puan kaybeden Başakşehir’in deneyimli savunmacısının sağlık durumu belli oldu.

'HAZİRAN'DAKİ MAÇLARI KAÇIRACAK'

Moldova’nın Publika televizyonu konuyla ilgili haberinde, futbolcunun Moldova Milli Takımı'nın Haziran ayındaki Arnavutluk ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini duyurarak şu ifadelere yer verdi:

BU DURUMDA BU SEZON ARTIK YOK

“Milli takım kaptanı EURO 2020 elemelerindeki maçları kaçıracak”. Galatasaray ile olan maça yetişmesinin de mümkün olmadığı ortaya çıkan Epureanu bu durumda, Süper Lig'in kalanında boy gösteremeyecek.

EPUREANU DETAYLARIYLA ANLATTI

Epureanu da konuyla ilgili ülke basınına, bu bilgiyi doğrular nitelikte açıklamalar yaparak şunları söyledi:

'EN AZ 1 AY GEREKLİ'

“Dizimde enfeksiyon teşhisi konuldu. Daha 1 ay antibiyotiklerle tedavi etmemiz gerekecek. Bu sürenin sonunda vücudun antibiyotikler olmadan nasıl reaksiyon vereceğine bakacağız. Bundan da sonra tetkikler enfeksiyonun atlatıldığını gösterirse ancak o zaman yavaş yavaş antrenmanlara çıkmaya başlayabileceğim”

'NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİMİ DOKTORLAR BİLE BİLMİYOR'

“Üç haftalığına Barcelona’da bir klinikteydim. Burada damardan antibiyotikler aldım. Doktorlar süreci takip etti ve ardından İstanbul’a döndüm. Ne kadar sürede iyileşeceğimi kimse bilmiyor, sahalara ne zaman döneceğimi şu an doktorlar bile bilmiyor”

'BEN MESSİ DEĞİLİM'

Başakşehir’in, yokluğunda yaşadığı kayıplar kendisine hatırlatılan Epureanu şunları söyledi: “Epureanu olmayınca takımın tökezlediğini düşünmüyorum. Ben Messi değilim ki takım bir kişiye bağlı olsun. Dolayısıyla sebebin bu olduğunu düşünmüyorum. Sezonun sonu yaklaştıkça gerginlik büyüyor, ancak takım bu durumun üstesinden gelecek ve sonraki maçlarda yine eskisi gibi kazanmaya başlayacaktır. Bu sezon mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum”.