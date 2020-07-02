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02.07.2020 - 10:55 | | İHA

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Medipol Başakşehir, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen sol bek Gael Clichy'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertlilerde söz konusu bölge için Hasan Ali Kaldırım ve Maciej Rybus isimleri ön plana çıkıyor.

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus
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Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 60 puanla Trabzonspor'un iki puan önünde lider durumda bulunan Başakşehir'de teknik heyet ve yönetim, şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda kaçan kupayı bu sezon müzesine götürmek isteyen turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, bir yandan da gelecek senenin kadro planlaması konusunda yönetimle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin transferde öncelik verdiği mevki ise sol bek. Başakşehir, üç sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten ancak sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 34 yaşındaki Clichy'nin yerine arayışlarına başladı.

Başakşehirde sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Hasan Ali ile temas kuruldu

Turuncu-lacivertlilerin sol bek adaylarından biri Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerde yeteri kadar süre alamayan Hasan Ali için devreye giren M.Başakşehir, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan başarılı futbolcuyla da bir ön görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen bu görüşmenin ardından taraflar, sezon sonunda tekrar masaya oturmak için anlaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmadığı takdirde gelecek sezondan itibaren turuncu-lacivertli formayı giymeye yakın.

Hasan Ali, bu sezon sarı-lacivertlilerle ligde 13 maça çıkıp 1 asist yaptı.

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Rybus ismi de gündemde

Başakşehir'de gündemdeki bir diğer isim ise Maciej Rybus. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi ay sonunda bitecek olan Polonyalı futbolcu, turuncu-lacivertlilerin sol bek için düşünüğü oyunculardan biri. M.Başakşehir, Rus ekibi ile 2019-2020 sezonunda toplamda 23 maça çıkıp 4 asist yapan Rybus'la da görüşme halinde.

Turuncu-lacivertliler, ligde kalan 5 maçlık periyodu da atlattıktan sonra transfer için son kararını verecek.

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