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02.06.2020 - 11:54 | | İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir’de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir’de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Başakşehir’de test sonuçları negatif
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Süper Lig’de kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehir’de koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir’de test sonuçları negatif
 

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