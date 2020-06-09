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09.06.2020 - 11:00 | | İHA

Başakşehir'de test sonuçları negatif

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına bu hafta yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu.

Başakşehir'de test sonuçları negatif
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Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Başakşehirde test sonuçları negatif

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