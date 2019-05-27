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27.05.2019 - 15:09 |

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörleri Abdullah Avcı ve futbolcuları için herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktörleri Abdullah Avcı ve futbolcuları için herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in gelecek sezon da zirve yarışında olacağının altı çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamamızdır:

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir.

Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir.

Basında çıkan asılsız haberlerle kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi yayın organlarından herhangi bir açıklama olmadığı sürece transferlerle ilgili çıkan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

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