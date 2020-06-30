Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de artık son 5 haftaya girilirken Medipol Başakşehir’de liderlik mutluluğu yaşanıyor. Son 4 yıldır şampiyonluk yarışının içinde olan turuncu-lacivertliler bu sezon artık zirveyi kapmak istiyor.

Mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Okan Buruk ve takımı, özellikle pandemi nedeniyle 3 ay verilen Süper Lig’e çok iyi bir geri dönüş yaptı.



Fiziksel ve performans olarak hazır gözüken Başakşehir’de geride kalan 3 karşılaşmada da bu durum net olarak görüldü. Sırasıyla Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çıkan İstanbul temsilcisi, zorlu rakiplere karşın oyun ve puan olarak tam not aldı.

Alanyaspor’u 2-0, Ankaragücü’nü de 2-1 mağlup eden Okan Buruk’un öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray’la da 1-1 berabere kaldı.







Pandemi sonrası 3 haftada potansiyel 9 puanın 7’sini hanesine yazdıran turuncu-lacivertliler, bitime 5 hafta kala şampiyonluğun en güçlü favorisi haline geldi.

Ayrıca koronavirüs sonrası başlayan ligde 3 haftalık puan durumunda da zirvede Başakşehir yer alıyor.

İlk 7 sıradaki takımlar baz alındığında yapılan hesaplamada 7 puanı olan Okan Buruk ve takımı +3 gol averajıyla da liderliği kaptı. Bu süreçte sadece 2 puan yitirildi.

29 haftalık puan durumunda da 60 puan +28 averajla birinci olan Medipol Başakşehir, ilk lig şampiyonluğuna uzanmayı hedefliyor.

Pandemi sonrası 3 hafta

Medipol Başakşehir’in liderliği aldığı Süper Lig’de pandemi sonrası oynanan 3 hafta sonunda ilk 7 sıradaki takımların durumu dikkat çekti. 9 puanın 7’sini toplayan turuncu-lacivertlileri, 6 puan ve +6 averajla Beşiktaş izliyor. 6 puan ve 0 averajlı Fenerbahçe hemen üçüncü sırada geliyor. Pandemi öncesi lider olan Trabzonspor, 5 puan ve +2 averajla dördüncü durumda. Sivasspor ise 4 puan ve -1 averajla beşinci.

2 puanlı Galatasaray ve Alanyaspor da 6. ile 7. sıraları alıyor.

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