Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış

Karius'un ayrılmasından sonra kaleci arayışına geçen Beşiktaş'a ilk isim Volkan Babacan oldu. Bedelsiz kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı ekip büyük şok yaşadı.

İlk etapta alacakları karşılığında bonservisini alıp Beşiktaş’a katılması beklenen kaleci için Başakşehir’in son yapılan temaslarda bonservis talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Volkan’a, konuyu halledip bedelsiz gelme isteğinde bulunduğu öğrenildi