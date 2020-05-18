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HaberlerBasaksehir Haberleri Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış
18.05.2020 - 08:21 | | FANATİK

Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış

Kaleci transferi doğrultusunda ilk hedefini Başakşehir’in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan olarak belirleyen Kara Kartal’a bu kulüpten şok edici haber geldi.

Başakşehir’den Volkan Babacan'a şok çıkış
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Karius'un ayrılmasından sonra kaleci arayışına geçen Beşiktaş'a ilk isim Volkan Babacan oldu. Bedelsiz kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı ekip büyük şok yaşadı.

İlk etapta alacakları karşılığında bonservisini alıp Beşiktaş’a katılması beklenen kaleci için Başakşehir’in son yapılan temaslarda bonservis talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrasında yönetimin, Volkan’a, konuyu halledip bedelsiz gelme isteğinde bulunduğu öğrenildi

Başakşehir’den Volkan Babacana şok çıkış

 

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