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12.04.2019 - 07:20 |

Başakşehir'e Arda Turan ve Epureanu şoku

Beşiktaş deplasmanında sezonun en kritik sınavına çıkacak olan Başakşehir’de takıma dönmeleri beklenen Arda Turan ve Epureanu’nun tedavilerinin uzadığı ve iki yıldızın da zorlu maçta olmayacağı bildirildi.

Başakşehir'e Arda Turan ve Epureanu şoku
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Lider Medipol Başakşehir, yarın Beşiktaş’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunu sonrası yapılan çift kale maçla sona erdi.

utlak 3 puan parolasıyla kritik karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibinde iki yıldızdan kötü haber var.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya maçının ardından Arda ve Epureanu’nun Beşiktaş’a karşı forma giymelerini beklediğini ifade etmişti.

Son idman bu akşam

Ancak iki yıldızın da tedavileri beklenenden uzun sürecek gibi görünüyor. Edinilen bilgiye göre Başakşehir’de Beşiktaş maçı için Epureanu ve Arda kadroya alınamayacak.

Sol kanatta Elia, stoperde ise yine Mahmut - Attamah’ın forma giymesi bekleniyor.

Abdullah Avcı’nın takımı, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Visca, Kartal’ı seviyor

Bu sezon Süper Lig’de en fazla gol pası veren isim Başakşehir’den Edin Visca...

12 kez asist yapan Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde Beşiktaş’tan daha fazla asist yaptığı rakibi yok. Visca, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile birlikte Beşiktaş’a karşı 4’er asistle oynadı.

29 yaşındaki futbolcu bu maçta da Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak.

Güneş’in Avcı kâbusu

Beşiktaş’ın başına geçtikten sonra Abdullah Avcı’yı Süper Lig’de sadece bir kez mağlup edebilen Şenol Güneş, tek galibiyetini ilk karşılaşmada aldı. Eylül 2015’teki mücadele 2-0 sona ermişti.

Şenol Güneş o karşılaşmadan sonra Avcı’ya karşı 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynadı. İki teknik adamın karşılaşması bu açıdan da büyük önem taşıyor. (Fanatik)

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