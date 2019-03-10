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HaberlerSüper Lig Haberleri Başakşehir'e taraftar şoku!
10.03.2019 - 10:22 |

Başakşehir'e taraftar şoku!

2014'ten bu yana istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Başakşehir şampiyonluğa çok yaklaşmasına rağmen boş tribünlere oynuyor! Turuncu-Lacivertliler, zirve yolunda oynanan kritik Fenerbahçe maçında bile tribünleri doldurmadı.

Başakşehir'e taraftar şoku!
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Başakşehir ismi ile 2014’ten bu yana Süper Lig’de mücadele eden Turuncu-Lacivertliler, yeni yapılanmanın ardından her sezon ligi Avrupa potasında bitirdi.

2016-17 sezonunda şampiyon Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamlayan Başakşehir, şampiyonluğa ilk kez bu sezon bu kadar yaklaştı.

İstikrarlı başarıların ardından Turuncu- Lacivertli taraftarların sayısı her geçen gün artsa da bu durum tribünlere pek yansımadı.

Başakşehir emin adımlarla şampiyonluğa yürümesine ve Fenerbahçe ile çok kritik bir maça çıkmasına rağmen dün Fatih Terim Stadyumu dolmadı. 17 bin kişilik stadyumda büyük boşluklar dikkat çekti. (Fanatik)

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