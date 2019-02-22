Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Basaksehir Haberleri Başakşehir'in konuğu Bursaspor
22.02.2019 - 10:17 | | AA

Başakşehir'in konuğu Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 23. hafta karşılaşmasında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Başakşehir'in konuğu Bursaspor
ABONE OL

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber