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19.10.2018 - 10:22 | | İSTANBUL (AA)

Başakşehir'in konuğu Kayserispor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kayserispor'u ağırlıyor.

Başakşehir'in konuğu Kayserispor
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Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde MedipolBaşakşehir, yarın Kayserispor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.

İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.

Arda Turan'ın cezası bitti

Medipol Başakşehir'de, Arda Turan'ın geçtiğimiz sezondan süregelen 10 maçlık cezası sona erdi. Arda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

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