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13.12.2019 - 02:03 | | DHA

Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Liginde adını son 32 turuna yükselten Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu!
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UEFA Avrupa Liginde grup aşaması bugün oynanan maçlar sonunda tamamlanırken, gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Liginde grup aşaması bugün oynanan 24 karşılaşma sonucunda tamamlandı. İstanbul Başakşehir, grubun son maçında deplasmanda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı Crivellinin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 puanla grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup olarak, bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspo'rda İsviçre deplasmanında Basel'e 2-0 kaybederek Avrupaya veda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik 

Medipol Başakşehir'in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

Bugün oynanan maçlar sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran takımlar şu şekilde:

A Grubu: Sevilla, Apoel

B Grubu: Malmö, Kopenhag

C Grubu: Basel, Getafe

D Grubu: LASK Linz, Sporting Lizbon

E Grubu: Celtic, Cluj

F Grubu: Arsenal, Eintracht Frankfurt

G Grubu: Porto, Rangers

H Grubu: Espanyol, Ludogorets

I Grubu: Gent, Wolfsburg

J Grubu: İstanbul Başakşehir, Roma

K Grubu: Braga, Wolverhampton

L Grubu: Manchester United, AZ Alkmaar

Bugünkü maçların ardından son 32 turunda seribaşı olan takımlar da belli oldu. Gruplarını lider bitiren 12 takım ile birlikte Şampiyonlar Liginden gelen ve grup aşamasında en fazla puanı toplayan dört takım yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak.

Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şu şekilde:

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Ajax, Arsenal, Braga, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK Linz, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, Sevilla

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolverhampton

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