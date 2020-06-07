BaÅŸakÅŸehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag sahasÄ±nda Randers'i 2-1 maÄŸlup etti.Â
Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasÄ±nda Randers'i 2-1 maÄŸlup etti.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasÄ±nda Randers'i aÄŸÄ±rladÄ±.Â
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle seyircisiz oynanan mÃ¼cadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1 kazandÄ±. Konuk takÄ±mÄ±n tek golÃ¼, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.Â
Son hafta maÃ§Ä±ndan galip ayrÄ±lan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'Ä±n 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.Â
Normal sezonun sona erdiÄŸi ligde ÅŸampiyonluk grubu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na geÃ§ilecek.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä±nÄ± 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Kopenhag'a konuk olacak.
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