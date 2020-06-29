Başakşehir'in rakibi Kopenhag, Midtjylland'a mağlup oldu!

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, sahasında Midtjylland'a 2-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ı ağırladı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sory Kaba ve 86. dakikada Lasse Vibe kaydetti. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Paulo da Silva'nın kendi kalesine attığı golle farkı bire indirse de kalan bölümde skor değişmedi ve Midtjylland sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.

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